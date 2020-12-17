Все школы России получат доступ к высокоскоростному интернету в 2021 году

Президент России Владимир Путин оценил дистанционное образование для вузов и школ.

Как отметил президент, онлайн система, по его мнению, никогда не заменит личного контакта между учащимся и преподавателем.

Владимир Путин также добавил, что система образования столкнулась с рядом трудностей при организации дистанционного обучения. Некоторым школах не хватило «железа», какие-то учебные заведения испытывали сложности из-за проблем с доступом в интернет.

«В 2021 году все школы России должны получить доступ к высокоскоростному интернету», — сообщил Владимир Путин.

Отметим, что в настоящее время петербургские вузы перешли на дистанционное обучение, а школы работают в смешанном формате. Последний позволяет родителям школьников самостоятельно решить, переводить ли ребенка на дистанционное обучение или продолжить очные занятия.