Посол Индии в России привился от COVID вакциной «Спутник V»

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Посол Индии в России Венкатеш Варма привился от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V» и чувствует себя хорошо.

Об этом стало известно в понедельник, 25 января. Дипломат прошел вакцинацию в государственной клинике в Таганском районе Москвы.

Как сообщили «РИА Новости», Варма отметил, что вакцинация прошла успешно. И добавил, что от новой болезни привилась часть сотрудников посольства Индии. Другие работники ведомства тоже в скором времени пройдут вакцинацию.

Напомним, российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в августе 2020 года. Препарат разработали в Центре имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Индии собираются зарегистрировать вакцину «Спутник V».