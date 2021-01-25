Врач объяснила, почему в маске может появляться одышка

Появление одышки у человека в медицинской маске не больше чем психосоматика. Об этом рассказала кардиолог Анастасия Юсупова.
Некоторые люди жалуются, что им тяжело дышать в маске, и появляется одышка. По словам специалиста, в этот момент человек испытывает психологический дискомфорт. Физически же маска не нарушает функции дыхания.
Юсупова отметила в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что при появлении неприятных ощущений следует успокоиться и потерпеть, тогда «симптомы» исчезнут.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург посоветовал не носить маски при высоком уровне антител к COVID.