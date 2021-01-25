Несколько легковушек собрались в «паровозик» на Наличной улице

Несколько легковушек собрались в &#171;паровозик&#187; на Наличной улице
Место происшествия. Фото: скриншот группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург соцсети ВКонтакте

На Наличной улице в Петербурге произошло ДТП с участием трех машин. Транспортные средства выстроились в «паровозик».

Авария случилась вечером понедельника, 25 января, у дома №49. Фотографии с места происшествия появились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Паровозик из 3 машин», — написал автор записи.

На кадрах видно, что легковые автомобили получили незначительные повреждения, но затруднили проезд по участку.

Обстоятельства дорожного инцидента выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Володарский мост усыпан осколками после ДТП с двумя легковушками.

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