Несколько легковушек собрались в «паровозик» на Наличной улице

На Наличной улице в Петербурге произошло ДТП с участием трех машин. Транспортные средства выстроились в «паровозик».

Авария случилась вечером понедельника, 25 января, у дома №49. Фотографии с места происшествия появились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Паровозик из 3 машин», — написал автор записи.

На кадрах видно, что легковые автомобили получили незначительные повреждения, но затруднили проезд по участку.

Обстоятельства дорожного инцидента выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Володарский мост усыпан осколками после ДТП с двумя легковушками.