Виталий Никифоровский, Springald: на новый срок окончания проекта реновации в Петербурге ориентироваться не стоит

Освоение «серого пояса» в Петербурге идет довольно медленно, «буксует» по сравнению с Москвой и программа реновации. Новый срок последней — 2029 год. Не отодвинет ли пандемия коронавируса и его и не усугубит ли ситуацию в целом, Gazeta.SPb рассказал вице-президент ГК Springald Виталий Никифоровский.

«Если взять уже запущенные проекты, например, реновацию территории завода «Светлана» или СКК, то вся необходимая документация выполнена, и людям, находящимся в экскаваторах, поскольку они мало между собой контактируют, ничто не мешает успешно работать, — считает эксперт. — Что касается новых проектов реновации, они прежде всего упираются в градостроительную документацию. Не секрет, что большая часть наших комитетов и ведомств, занимающихся ее согласованием, из-за пандемии коронавируса работают удаленно. Т.е. подача происходит через те же МФЦ, а в этом случае любая ошибка, скажем, запятая не в том месте стоит, и все бумаги вам возвращают обратно. Заниматься этим можно бесконечно».

Кроме того, напоминает Виталий Никифоровский, в Петербурге идет процесс модернизации и корректировки генерального плана. Именно этот документ, подчеркивает наш собеседник, и регламентирует превращение «серого пояса», например, в новые жилые, офисные или общественные пространства.

«Чтобы в этой зоне, которая, согласно Генплану, промышленная, хотя таковой фактически не является, что-то сделать, нужно перевести ее в другой разряд, наделив ее, скажем, торгово-деловой функцией. Или вовсе сделав жилой, если это, конечно, допустимо. Все это происходит через Генеральный план, подать корректировки в который сейчас практически нереально. Ведь, например, общественные обсуждения и заседания комиссий из-за ограничений по ковиду происходят в лучшем случае в режиме «онлайн». Иными словами, деятельность по выпуску градостроительной документации в городе парализована», — полагает вице-президент ГК Springald Виталий Никифоровский.

Что касается окончания петербургской программы реновации, то 2029-й год — это, по мнению эксперта, весьма оптимистичный срок и на него едва ли стоит ориентироваться. Но на складывающуюся ситуацию, безусловно, можно повлиять.

«По инициативе петербургских депутатов в Госдуму внесен закон о реновации. Если его примут на федеральном уровне, то мы по большому счету уже не будем так сильно зависеть от Генплана. Появятся механизмы корректировки и передачи этих территорий. В Москве, например, есть закон о реновации, который всё четко прописывает — кто, что, как и в какой момент делает. Вопрос решается не точечно, а поквартально, как и должно быть. У нас же реновация упирается в то, что каждое отдельно взятое здание — это объект недвижимости, под который нужно выпускать свою градостроительную документацию. Эти здания никак не объединены, потому что в один винегрет намешаны объекты и городской инфраструктуры, и частных собственников. Это, кстати, мешает выполнению обязательств по социальному обеспечению — построить больницу или школу в рамках данного варианта программы реновации абсолютно нереально», — заключил Виталий Никифоровский.

Кроме того, по словам эксперта, в столице в отличие от Петербурга есть механизмы принудительной работы с собственниками квартир в домах, попавших в программу реновации. Ведь именно из-за того, что люди отказывались переезжать, проект три года «буксовал» в Сосновой поляне.

Для справки:

ГК «Springald» — российский редевелопер, работающий на строительном рынке с 2009 года. При его участии выполнено более 120 крупномасштабных проектов по сносу зданий жилого типа и демонтажу промышленных объектов в разных регионах России.

Кроме того, ГК «Springald» принимает участие в благоустройстве территорий и обустройстве инженерных сетей, дорожном строительстве, реконструкции и ремонте зданий.

Также у компании есть лицензия Министерства Культуры РФ на выполнение работ на объектах культурного наследия.

В портфеле ГК «Springald» демонтаж зданий и сооружений на территории завода «Светлана», а также надземной и подземной части зданий завода «Ильич», снос многофункционального спортивного комплекса «Арена-Омск», заводов «Кулон», «Реактив», корпусов Завода имени Карла Маркса, зданий Военно-Медицинской Академии и подготовка к реконструкции исторических зданий «Красных бань».