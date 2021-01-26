Для новогодних путешествий петербургские клиенты Tele2 выбирали Новгородскую область и Турцию

Tele2 с помощью технологии big data проанализировала направления поездок клиентов оператора из Санкт-Петербурга и Ленинградской области в новогодние каникулы 2021 и 2020 года. Число абонентов, которые отправились в путешествие по регионам России на длинных выходных, выросло на 25% по сравнению с прошлым годом. Центром притяжения туристов внутри страны стала Новгородская область. Среди иностранных направлений лидером стала Турция. Общий пассажиропоток за границу сократился на 85% по сравнению с новогодними праздниками в 2020 году.

В дни новогодних каникул клиенты Tele2 из Санкт-Петербурга и Ленинградской области активно путешествовали по России и за ее пределами. Самым популярным внутренним направлением стала Новгородская область. На втором месте – Москва и Московская область. На 3-м, 4-м и 5-м местах рейтинга с небольшим отрывом расположились Псковская область, Карелия и Тверская область. Также в топ-10 попали Краснодарский край, Вологодская, Мурманская, Архангельская и Ярославская области. В прошлом году эти регионы тоже были в числе лидеров среди направлений поездок по России, вот только в прошлом году столица опередила Новгородскую область по числу туристов, уверенно заняв первую строчку рейтинга.

И в 2020, и в 2021 году клиенты Tele2 чаще ездили по России, чем за рубеж. Однако в этом году объем внутреннего туристического потока превысил внешний более чем в 25 раз. Самым популярным заграничным направлением для путешествий в новогодние каникулы стала Турция, сместив традиционного лидера – Финляндию. Северный сосед в этом году оказался лишь на 4 месте даже несмотря на отмененные авиаперелёты и действующие ограничения на выезд в страну. Несмотря на снижение числа туристов, которые выезжали за рубеж, клиенты Tele2 смогли добраться и до экзотических мест. Так, они побывали на Барбадосе, в Коста-Рике и в Папуа – Новой Гвинее.

В этом году в поездках по России клиентам Tele2 понадобилось в 1,5 раза больше мобильного интернета, чем годом ранее, чтобы поделиться впечатлениями с друзьями и родными. В 2021 году мужчины путешествовали чаще женщин – 52% против 48%. Для объективности оценки в анализе учитывались только те абоненты, которые провели в гостевом регионе или другой стране больше 2 дней.