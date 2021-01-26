Британский ученый заявил, что человеческой души не существует

Британский ученый заявил, что человеческой души не существует
Физик заявил, что к настоящему времени ни один ученый не нашел научных доказательств существования души. Фото: pixabay

Британский физик Брайан Кокс заявил об отсутствии каких-либо научных подтверждений существования человеческой души, в которую верят многие люди.

Есть распространенное мнение, что существование души подтверждено так называемыми околосмертными переживаниями, о которых утверждают люди, пережившие клиническую смерть. По мнению ученых, все необычные ощущения, которые появляются во время обратимого этапа смерти — это всего-навсего особенности работы мозга, обусловленные угасающим кровообращением, передает издание Express.

Физик заявил, что к настоящему времени ни один ученый не нашел научных доказательств существования души, хотя современная наука изучает уже субатомный уровень.

«Если бы существовало нечто физическое, что могло бы рассматриваться в качестве души, то мы, уж не сомневайтесь, уже обнаружили бы это», — отметил Брайан Кокс.

Он добавил, что если бы человеческая душа на самом деле существовала, что ученые бы давно доказали ее физическое взаимодействие с материей, из которой состоит тело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые заявили о массовом сокращении видов пчел.

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