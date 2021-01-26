Солист Мариинского театра получил несколько ударов ножом от жены после ссоры

Мужчина заявил в полицию на свою супругу. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Мужчина заявил в полицию на свою супругу. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Супруга солиста оперы Мариинского театра решила семейный конфликт с помощью ножа. Она нанесла мужу несколько ударов острым предметом и угрожала его убить.

Мужчина сам обратился в полицию сегодня, 26 января. Он попросил привлечь к ответственности свою жену, которая напала на него накануне ночью в доме №48/2 на набережной реки Пряжки. Женщина нанесла несколько ударов ножом и пыталась убить пострадавшего. Причиной стала бытовая ссора.

В итоге, мужчина получил травмы предплечья левой руки, локтя правой руки и спины.

На данный момент проводится проверка.

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