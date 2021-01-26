В Кремле не стали называть владельцев дворца в Геленджике

Дворец в Геленджике, о котором рассказывается в расследовании блогера Алексея Навального, предпринимателям.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако он не стал называть имена этих владельцев, сказав, что это «некорректно».

«Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев, и мы не собираемся этого делать, это просто было бы некорректно», — цитирует его «Интерфакс».

Вопросы о бесполетной зоне над дворцом представитель Кремля адресовал в ФСО и ФСБ.

Ранее президент России Владимир Путин опроверг свою причастность ко дворцу. Отвечая на вопрос студента он процитировал известного персонажа, сказав «скучно, девочки».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Владимир Путин сегодня, 25 января, пообщался с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества. Один из студентов спросил, правда ли, что у политика есть огромный дворец в Геленджике. Путин заверил, что нет. Глава страны отметил, что не смотрел видео, опубликованное Алексеем Навальным из-за нехватки времени.