В 2020 году резервный фонд Смольного увеличили в 33 раза

В прошлом году Смольный исполнил бюджет Петербурга на 98,5%. Об этом губернатор Александр Беглов сообщил на заседании городского правительства в ходе обсуждения итогов исполнения бюджета в 2020 году.

Градоначальник отметил, что с связи с пандемией городской бюджет корректировался дважды. Это произошло впервые за несколько лет. Так, резервный фонт Смольного увеличили в 33 раза — с 1 млрд до 33 млрд рублей.

По словам Беглова, город был вынужден оказывать своевременную медицинскую помощь и социальную поддержку жителям Петербурга и одновременно старался не допустить падения экономики и роста безработицы.

Всего на борьбу с пандемией в минувшем году направили 113 млрд рублей. Из федерального бюджета город получил 54 млрд рублей. Значительная часть средств пошла на создание ковидных госпиталей и выплаты медработникам. Поддержка бизнеса в 2020 году обошлась городу в 21 млрд рублей.

По данным комитета финансов, доходная часть бюджета была исполнена на 104% — 670,7 млрд рублей, а расходная часть — на 98,5% — 710,3 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербургу предоставят 100 млн рублей из федерального бюджета на развитие спортивных учрежедний.