Петербургу предоставят 100 млн рублей из федерального бюджета на развитие спортивных учрежедний

Петербургу предоставят 100 млн рублей из федерального бюджета на развитие спортивных учрежедний
Фото: pixabay

В понедельник, 4 января, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, одобряющее проект дополнительного соглашения с Министерством спорта о предоставлении субсидий из федерального бюджета на развитие спортивных учреждений.

Согласно документу, в 2021 году Петербург получит свыше 6,7 млн рублей на создание условий для подготовки спортрезерва, а также более 4,48 млн на закупку инвентаря для спортивных организаций. Еще 96 млн рублей также направят на модернизацию футбольных полей в трех учреждениях Северной столицы, из них 40 млн составят федеральные субсидии.

Кроме того, в 2021 году для организации и проведений мероприятий по эффективному использованию тренировочных площадок чемпионата мира по футболу 2018 года предоставят 35 млн рублей и еще 10 млн — в 2022 году. С помощью допфинансирования приведут в порядок поле в спортивной школе Зеленогорска и Пушкинского района, а также в Центре физической культуры, спорта и здоровья Петродворцового района.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в российских школах появились уроки футбола.

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