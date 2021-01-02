В российских школах ввели уроки футбола

Школьники будут чаще играть в футбол на уроках физкультуры.

С начала 2021 года в российских школах появятся уроки футбола. Вместо третьей физкультуры в неделю дети смогут играть. Об этом сообщается н сайте Российского футбольного союза.

Отмечается, что принимать участие в игре смогут и девочки, и мальчики. Они научатся базовым приемам владения мячом и комбинациям в футболе, а также узнают побольше теории об этом виде спорта.

Для комплексной реализации проекта, разработанного РФС с Министерством просвещения, выбрали три пилотных региона: Нижегородскую, Свердловскую области и Татарстан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что более половины российских родителей жалуются на отставание детей по школьной программе. В опросе принимали участие более 3 тыс. директоров школ, а также их заместители и родители учащихся.