В Гатчине мужчина пытался украсть женские ботинки

Гражданин не захотел платить за пару обуви и пытался незаметно вынести их из магазина.

В Гатчине задержали мужчину, подозреваемого в грабеже в магазине. Об этом сегодня, 26 января, сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось в ТРК на улице Генерала Кныша. По предварительным данным, мужчина долго разгуливал по магазину, а затем попытался вынести пару женских ботинок за восемь тысяч рублей. Продавцы вовремя заметили это и попытались собственными силами остановить злоумышленниками. Сотрудники Росгвардии вовремя подоспели и задержали гражданина. Мужчину уже передали сотрудникам правоохранительных органов.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. О своих мотивах он умолчал.

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