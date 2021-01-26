В Гатчине мужчина пытался украсть женские ботинки

В Гатчине мужчина пытался украсть женские ботинки
Мужчине приглянулась женская обувь. Фото: unsplash.com

Гражданин не захотел платить за пару обуви и пытался незаметно вынести их из магазина.

В Гатчине задержали мужчину, подозреваемого в грабеже в магазине. Об этом сегодня, 26 января, сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось в ТРК на улице Генерала Кныша. По предварительным данным, мужчина долго разгуливал по магазину, а затем попытался вынести пару женских ботинок за восемь тысяч рублей. Продавцы вовремя заметили это и попытались собственными силами остановить злоумышленниками. Сотрудники Росгвардии вовремя подоспели и задержали гражданина. Мужчину уже передали сотрудникам правоохранительных органов.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. О своих мотивах он умолчал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пассажир трамвая в Петербурге решил не оплачивать проезд и ограбить кондуктора.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гатчина грабеж росгвардия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Болельщик СКА смогут поддержать хоккеистов в матче против «Северстали»
«Зенит» занял 15-е место по доходам за прошедший сезон
В Ленобласти малышка отправилась наркотическим веществом из-за небрежности дяди
Дворцовый мост засияет зелено-оливковыми огнями в годовщину снятия блокады ...
В Гатчине мужчина пытался украсть женские ботинки
Водитель служебной машины лишился глаза после несанкциониного митинга в Москве
В Петербурге завершился ремонт «Царского» резервуара 1914 года
Главный тренер сборной России Черчесов привился от коронавируса