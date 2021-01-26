Азмун думает об уходе из «Зенита»

Азмун не исключает, что уйдет из клуба. Фото: "Зенит"

Азмун не исключает, что уйдет из клуба. Фото: "Зенит"

Футболист отмечает, что не собирается отказываться от новых карьерных вызовов.

Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азум рассказал о своих планах на ближайшее будущее в интервью изданию «Спорт-Экспресс». Он отметил, что мог бы уйти из петербургского клуба, если бы получил интересное предложение.

Футболист не собирается отказываться от новых карьерных вызовов, так как планирует развиваться и расти. Также Азмун добавил, что за годы игры за «Зенит» он многому научился, поэтому клубу благодарен.

Напоминаем, что Азмун перешел в «Зенит» из «Ростова» в 2019 году. Контракт рассчитан на 3,5 года, сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Известно, что Азмун 55 раз вышел на поле в составе «сине-бело-голубых» и забил 37 голов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» занял 15-е место по доходам за прошедший сезон.