Путину предложили работу после ухода с поста президента

Владимир Путин не против поработать с Титовым. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин не против поработать с Титовым. Фото: kremlin.ru

Президента не против нанять владелец завода «Абрау-Дюрсо», который производит вина.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов, владеющий заводом «Абрау-Дюрсо», предложил президенту России Владимиру Путину работу после ухода с поста главы государства. Об этом он заявил в своем Instagram-аккаунте.

До этого Владимир Путин заявил, что хотел бы работать в сфере виноделия. Он был бы не против стать советником Титова. Сам предприниматель заверил, что не отказался бы от такого ценного сотрудника, тем более глава государства отлично разбирается в законодательстве.

Скорее всего, разговор о виноделии зашел после расследования оппозиционера Алексея Навального, который заверил, что нашел тайные виноградники президента России.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кремле не стали называть владельцев дворца в Геленджике. Вопросы о бесполетной зоне над дворцом представитель Кремля адресовал в ФСО и ФСБ.