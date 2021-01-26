Футболисты «Барселоны» не получили заплаты в декабре

Футболисты получат свои деньги только в феврале. Фото: pixabay.com

Футболисты получат свои деньги только в феврале. Фото: pixabay.com

Закрыть задолженность планируют в феврале 2021 года.

Испанский футбольный клуб «Барселона» обвиняется в задержке зарплаты игрокам в декабре. Об этом сообщает радио Cope, ссылаясь на собственные источники.

Известно, что футболисты получают деньги два раза в год – в июне и декабре. На этот раз средства готовы перевести только в феврале из-за дефицита ликвидности.

Напоминаем, что до этого сообщалось, что футболисты «Барселоны» начали меньше зарабатывать из-за пандемии коронавируса. Долги клуба оцениваются в 1,173 миллиарда евро.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» занял 15-е место по доходам за прошедший сезон. Согласно данным, «Зенит» заработал 236,5 миллионов евро. Это больше, чем в 2019 году, когда доходы клуба составили 180,4 миллионов евро.