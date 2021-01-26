Главы МИД стран G7 возмутились из-за ареста Навального

18 января Химкинский городской суд арестовал Навального на 30 суток по иску ФСИН. Фото: скриншот Instagram

18 января Химкинский городской суд арестовал Навального на 30 суток по иску ФСИН. Фото: скриншот Instagram

Они призвали также не наказывать мирных участников несанкционированных акций в поддержку оппозиционера.

Страны G7 призвали обратились к российским властям с просьбой освободить арестованного оппозиционера Алексея Навального. Об этом сегодня, 26 января, пишет РИА Новости.

Министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США осудили решение о задержании блогера. В заявлении также говорится, что они осуждают задержание «тысяч мирных демонстрантов и журналистов» во время несанкционированных митингов в России, которые состоялись 23 января.

«Насильственное подавление права граждан выражать свое мнение полицейскими силами неприемлемо»,

— пишут главы МИД.

Напоминаем, что Навального задержали в аэропорту сразу после прибытия из Германии. Его обвиняют в нарушении испытательного срока как условно осужденного. Блогеру грозит 3,5 года за решеткой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мособлсуд проверит законность задержания Навального на 30 суток.