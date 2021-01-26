Мособлсуд проверит законность задержания Навального на 30 суток

Московский областной суд рассмотрит жалобу по поводу заключения политика Алексея Навального на 30 суток. Процесс пройдет 28 января в 14:00 по московскому времени.

Об этом стало известно во вторник, 26 января. Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Навального Ольгу Михайлову, законность задержания будет проверена Мособлсудом. Кроме этого, она добавила дату и время проведения мероприятия.

Напомним, что оппозиционера Алексея Навального задержали на 30 суток после возвращения из Германии, где он якобы лечился от возможного отравления. Его задержали по обвинению в деле «Ив Роше». Политику могут заменить условный срок на реальный.

Отметим, что данным решением политик остался недоволен. Он назвал задержание «беззаконием в наивысшей степени».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ОНК рассказали, чем занимался Навальный в «Матросской тишине» в день незаконных протестных акций в его поддержку.