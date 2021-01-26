В Горелово задержали пьяного водителя после звонка неравнодушного петербуржца

Водитель не успел попасть в аварию. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Водитель не успел попасть в аварию. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Автомобилист обратил внимание на странное поведение одного из участников дорожного движения.

В Горелово в ночь на 27 января задержали водителя с признаками алкогольного опьянения. Это удалось благодаря бдительному автомобилисту, который сообщил о странном поведении участника дорожного движения в полицию. Об этом говорится в посте в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Гражданин заметил подозрительного мужчину на пересечении Красносельского и Аннинского шоссе. Он петлял по дороге и едва не стал инициатором аварии. Петербуржец вызвал сотрудников правоохранительных органов, которые оперативно задержали водителя. Он, по предварительным данным, сел за руль пьяным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что автомобиль сплющило между трамваями на проспекте Энгельса.