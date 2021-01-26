Автомобиль сплющило между трамваями на проспекте Энгельса

Автомобиль сплющило между трамваями на проспекте Энгельса
Трамваи сплющили иномарку на проспекте Энгельса. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На севере Петербурга вечером во вторник, 26 января, произошла необычная автомобильная авария из-за отказа тормозов у трамвая.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на проспекте Энгельса рядом с садом Юннатов. Как сообщается в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», два трамвая зажали легковой автомобиль. Иномарку буквально сплющило между двумя составами. Это произошло в результате того, что один из трамваев резко сдал назад. На видеозаписи с места происшествия видно, что автомобили, ехавшие за трамваем, пытались задним ходом уехать от несущегося состава. Есть вероятность, что причиной стали отказавшие тормоза у трамвая.

Еще одним участником аварии стал серый автомобиль Hyundai Sonata, он стоит рядом с трамваями на проезжей части.

Сведений о возможных пострадавших пока нет. Однако известно, что на месте происшествия работают бригады скорой помощи и реанимация.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина с зонтом разогнал автомобильную пробку в Московском районе.

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