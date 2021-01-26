Мужчина с зонтом разогнал автомобильную пробку в Московском районе

Петербуржец стал настоящим героем для водителей и пешеходов. Он выступил в роли регулировщика движения при огромной пробке на Ленинском проспекте. Его верным помощником оказался обычный зонт.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на слова активиста Дениса Мельника, в его жизни это был первый подобный опыт. Мужчина решился помочь водителям, потому что есть такая возможность. В итоге, он урегулировал движение на пересечении Кубинской улицы и Ленинского проспекта.

Отметим, что инспекторы ДПС в этот момент были заняты, – они проверяли документы у водителей на соседней улице.

«Проходил мимо и подумал, почему бы не помочь разрулить ситуацию. Потому что этот перекрёсток соединяет много побочных улиц, и если встанет он, то встанет половина района. Более-менее знаю правила регулировки, решил выйти помочь людям. Доброта спасает мир, – расскзаал помощник с зонтом.

По словам Дениса Мельника, многие прохожие говорили ему спасибо, а водители сигналили в знак благодарности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что спасатели ищут петербуржца, провалившегося под лед в районе Володарского моста.