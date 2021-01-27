Водителям рассказали об опасной ошибке при парковке автомобиля

Водитель может испортить автомобиль неправильной стоянкой. Директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков в беседе с порталом «АвтоВзгляд» назвал самую опасную ошибку при парковке машины.

Длительная стоянка с вывернутыми колесами может оказаться вредной для автомобиля. Такая парковка уменьшает ресурс шарниров равных угловых скоростей колес, а у машины с гидроусилителем руля происходит ускоренный износ данной системы.

Кроме этого, происходит дополнительная нагрузка насоса усилителя и других компонентов. В итоге, машина быстрее изнашивается и требует ремонта. В некоторых случаях может произойти повреждение масляных патрубков, – они могут треснуть из-за лишнего напряжения.

Однако, по словам Игоря Серебрякова, для автомобилей с электрическим усилителем стоянка с вывернутыми колесами не запрещена.

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