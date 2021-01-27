В Петербурге возбуждено дело за кражу «Мерседеса» с прицепом в лизинге

В Северной столице неизвестный совершил кражу грузового «Мерседеса» с полуприцепом. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в период с 11.12.2020 года по 25.01. 2021 злоумышленник возле дома №15 по улице Михаила Дудина совершил хищение находящегося в лизинге грузового автомобиля с полуприцепом. Общий ущерб составил 4 млн 576 тыс. 566 рублей.

Отметим, что на данный момент возбуждено уголовное дело. Полиция занимается поисками подозреваемого.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что водителям рассказали об опасной ошибке при парковке автомобиля.

Длительная стоянка с вывернутыми колесами может оказаться вредной для автомобиля. Такая парковка уменьшает ресурс шарниров равных угловых скоростей колес, а у машины с гидроусилителем руля происходит ускоренный износ данной системы