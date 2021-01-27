На Купчинской двое мужчин избили двоих пенсионеров: один скончался, другой в больнице

Один из преступников восемь раз оказывался в поле зрения полиции. Фото: pixabay

Один из преступников восемь раз оказывался в поле зрения полиции. Фото: pixabay

19 января в полицию поступила информация от врача скорой помощи о трупе 72-летнего пенсионера со множественными гематомами на теле в квартире дома №3 корпус 3 по улице Купчинская во Фрунзенском районе Петербурга.

Прибывшие на место происшествия правоохранители увидели не только погибшего — из квартиры также госпитализировали 62-летнего мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом костей свода черепа, лицевого скелета, закрытой трамвай груди и переломами правых ребер. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

По подозрению в совершении преступления прямо на месте, «по горячим следам» задержаны двое петербуржцев, 34 и 33 лет. Один из них восемь раз оказывался в поле зрения полиции из-за совершенных правонарушений. Возбуждено уголовное дело по факту избиения и наступившей в результате смерти.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержании членов этнической группировки из Китайской республики, которые ограбили и похитили своих соотечественников.