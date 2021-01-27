В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении членов этнической группировки из КНР, ограбивших своих соотечественников

Петербургские полицейские задержали пятерых членов этнической группировки-выходцев из КНР и действующих граждан республики, 34, 25, 35, 23 и 24 лет, которые подозреваются в разбойном нападении на своих соотечественников и их похищении.

По версии правоохранительных органов, 19 октября 2020 года преступники находились возле дома №18 по Наличной улице и совершили нападение на своих сограждан, открыто похитив у последних имущество на 288 тысяч рублей. Этим злоумышленники, однако, не ограничились и силой посадили своих жертв в машину.

Пострадавших отвезти в помещение на улице Кораблестроителей, где насильно удерживали, требуя выкупа в размере 100 тысяч юаней (1 163 980 рублей), и неоднократно избивали. После этого жертв перевезли в ресторан «Зеленый чай» на той же улице, откуда им удалось сбежать. Они сразу же обратились в полицию.

20 января 2021 года следственным отделом Василеостровского района было возбуждено уголовное дело по факту похищения людей и разбойного нападения. В ходе обысков у подозреваемых изъяли 10 смартфонов, 2 компьютера, 4 планшета, 2 ноутбука, наручники, кастет, внедорожники Land Cruiser Prado и Infiniti QX56. Все пятеро задержаны, правоохранители устанавливают их возможную причастность к другим преступным эпизодам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала подробнее о деятельности задержанных злоумышленников.