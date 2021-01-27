На проспекте Солидарности 63-летний мужчина напал на 11-летнюю девочку

На проспекте Солидарности 63-летний мужчина напал на 11-летнюю девочку
Инцидент произошел в одной из квартир дома №7 корпус 4 по проспекту Солидарности. Фото: Google View

11 декабря прошлого года неизвестный в квартире дома №7 корпус 4 по проспекту Солидарности напал на 11-летнюю девочку и совершил насильственные действия сексуального характера.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденному по факту данного происшествия, следователи следственного отдела по Невскому району установили подозреваемого. Им оказался 63-летний местный житель, проживающий в той же квартире, что и пострадавшая девочка.

25 января 2021 года в отношении возможного преступника было возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Мужчина заключен под стражу, ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадал.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге подросток попал в больницу с травмой глаза, поиграв с ремнем.

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