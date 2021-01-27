В Петербурге подростка доставили в больницу с травмой глаза после игры с ремнем

В Северной столице случилось неприятное происшествие. Подросток 2006 года рождения получил серьезную травму правого глаза после того, как сверстник случайно ударил его пряжкой ремня.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в полицию об инциденте сообщили из Детской областной больницы. Там заявили, что к ним поступил ребенок с тяжелым проникающим ранением правого глаза. Несовершеннолетнего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сотрудники органов установили, что травму потерпевший получил по месту жительства в школе-интернат «Ресурсный центр». Он играл вместе со своим товарищем 2007 года рождения и тот нечаянно ударил его пряжкой ремня по глазу.

На данный момент состояние ребенка неизвестно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось о том, что в Петербурге врачи во время осмотра узнали о половой жизни 15-летней девочки из детдома.