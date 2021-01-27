В Петербурге врачи во время осмотра узнали о половой жизни 15-летней девочки из детдома

В Петербурге врачи во время осмотра узнали о половой жизни 15-летней девочки из детдома
Полиция устанливает детали случившегося. Фото: pixabay.com

В Северной столице сотрудники Детской поликлиники №39 обратились в полицию после профосмотра несовершеннолетней девочки. Врачей удивила ранняя половая жизнь юной петербурженки из Детского дома №1.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, медицинские работники накануне, 26 января, отправили телефонограмму в полицию о том, что к ним на осмотр пришла подросток 2005 года рождения, которая ведет раннюю половую жизнь.

По предварительным данным, она вступила в связь со своим 15-летним другом, который проживает на Васильевском острове, по обоюдному согласию.

Отметим, что на данный момент неизвестна личность подростка. Кроме этого, остальная информация устанавливается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось сообщала о том, что в Ленобласти малышка отправилась наркотическим веществом из-за небрежности дяди.

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