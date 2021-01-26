В Ленобласти малышка отправилась наркотическим веществом из-за небрежности дяди

Жизни девочки сейчас ничего не угрожает. Фото: pixabay

Жизни девочки сейчас ничего не угрожает. Фото: pixabay

Девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии.

В Тосненском районе Ленинградской области возбудили уголовное дело из-за отправления маленькой девочки наркотическим веществом. Фигурантом дела стал наркозависимый 23-летний дядя ребенка, о чем сообщили в правоохранительных органах сегодня, 26 января.

Известно, что в городе Никольское госпитализировали девочку 2019 года рождения. Причиной ухудшения самочувствия стало отравление наркотическим веществом. Ребенок находился в тяжелом состоянии, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

По предварительным данным, мужчина проявил небрежность, так как вещества находились в свободном доступе. Следователь уже допрашивает подозреваемого, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге раскрыли этническую группировку, причастную к похищениям людей, организации борделей и обороту наркотиков.