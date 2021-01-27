В Петербурге коронавирус нашли у 1 813 человек за сутки

В Северной столице продолжают бороться с коронавирусной инфекцией. Несмотря на то, что заболеваемость в последние дни пошла на спад, вирус имеет большую опасность для жителей города.

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Петербурге за минувшие сутки коронавирус зафиксировали у 1 тыс. 813 пациентов. Напомним, что накануне, 26 января, болезнь подтвердили у 1 тыс. 510 человек.

Всего с начала пандемии в Петербурге 325 тыс. 32 случая заражения COVID-19. Скончались 9 тыс. 502 человека. Выздоровело 217 тыс. 888 человек.

С начала пандемии в России выявлено 3 млн 774 тыс. 672 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 71 тыс. 76 летальных исходов. Общее число тех, кто выздоровел составило 3 млн 202 тыс. 483 пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что какие коронавирусные ограничения в Петербурге Смольный может снять в ближайшие дни.