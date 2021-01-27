Житель Севастополя получил 18 лет колонии за убийство экскурсовода в Петербурге

В среду, 27 января, суд Санкт-Петербурга приговорил к 18 годам колонии строгого режима уроженца Севастополя Дениса Сульдина, который убил свою соседку-гида в Петербурге и уехал в Москву на её автомобиле.

Мужчину обвиняли в убийстве, разбое и краже. По информации объединенной пресс-службы судов, наказание Сульдину назначили с учетом мнения присяжных, которые в большинстве признали преступника виновным. Резонансный инцидент, напомним, произошел летом 2019 года в доме на проспекте Новаторов.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что Сульдин, заметив соседку-экскурсовода на Volvo, решил, что её финансовое благополучие не оставляет сомнений и вознамерился совершить разбойное нападение на женщину. Он изучил в интернете различные способы убийства, после чего подкараулил жертву в подъезде и нанес несколько ударов в шею.

После смерти пострадавшей Сульдин проник в её квартиру и вынес оттуда деньги, банковскую карту, смартфон и ключи от машины стоимостью более 3 млн рублей. На этом автомобиле преступник и отправился в Москву, успев перевести на свою карту со счетов убитой около 1 млн рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали пятерых членов этнической группировки, причастных к похищениям, разбойным нападениям и наркотрафику.