Житель Севастополя получил 18 лет колонии за убийство экскурсовода в Петербурге

Житель Севастополя получил 18 лет колонии за убийство экскурсовода в Петербурге
Фото: pixabay

В среду, 27 января, суд Санкт-Петербурга приговорил к 18 годам колонии строгого режима уроженца Севастополя Дениса Сульдина, который убил свою соседку-гида в Петербурге и уехал в Москву на её автомобиле.

Мужчину обвиняли в убийстве, разбое и краже. По информации объединенной пресс-службы судов, наказание Сульдину назначили с учетом мнения присяжных, которые в большинстве признали преступника виновным. Резонансный инцидент, напомним, произошел летом 2019 года в доме на проспекте Новаторов.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что Сульдин, заметив соседку-экскурсовода на Volvo, решил, что её финансовое благополучие не оставляет сомнений и вознамерился совершить разбойное нападение на женщину. Он изучил в интернете различные способы убийства, после чего подкараулил жертву в подъезде и нанес несколько ударов в шею.

После смерти пострадавшей Сульдин проник в её квартиру и вынес оттуда деньги, банковскую карту, смартфон и ключи от машины стоимостью более 3 млн рублей. На этом автомобиле преступник и отправился в Москву, успев перевести на свою карту со счетов убитой около 1 млн рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали пятерых членов этнической группировки, причастных к похищениям, разбойным нападениям и наркотрафику.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости СПб Севастополь убийство экскурсовод


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
МФЦ Петербурга сменят режим работы с 1 февраля
Следственный комитет открыл 21 дело после митингов в поддержку Навального
В Ленинградском зоопарке открылась экспозиция «Зоосад в годы блокады»
Онищенко поддержал ослабление ограничений в Петербурге: отмены каких ...
Преподавателя СПбГЭУ могут уволить за отрицание Холокоста
Петербургский суд прекратил дело в отношении замглавы МО «Автово» ...
Жители Петербурга просят заменить «краба» и «креветку» ...
Попавшую в аварию женщину на ЗСД сбили при повторном ДТП