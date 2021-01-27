Путин заявил об угрозе «борьбы всех против всех», которая обернется гибелью цивилизации

Путин напомнил, что неготовность решать проблемы в прошлом веке обернулись Второй мировой войной. Фото: сайт Кремля

Путин напомнил, что неготовность решать проблемы в прошлом веке обернулись Второй мировой войной. Фото: сайт Кремля

Российский президент Владимир Путин заявил о деградации системы глобальной безопасности в мире. Он также сравнил текущую ситуацию с тридцатыми годами XX века.

Глава государства отметил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что современный мир может столкнуться с глобальным срывом и «борьбой всех против всех». Он объяснил такую опасность глобальными изменениями в экономике, политике и социальной сфере. По его словам, на проблему дисбаланса в мире повлияла и коронавирусная пандемия.

Также президент выразил надежду на невозможность глобального конфликта. Он напомнил, что неготовность решать проблемы в прошлом веке обернулись Второй мировой войной.

«Сейчас такой горячий конфликт невозможен, очень на это надеюсь. Это означало бы конец цивилизации», — заявил Путин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин провел первый телефонный разговор с Байденом.