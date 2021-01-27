Путин провел первый телефонный разговор с Байденом

Путин провел первый телефонный разговор с Байденом
Президент России Владимир Путин. Фото: скриншот трансляции

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с новоизбранным американским лидером Джозефом Байденом. Об этом сообщили в Кремле во вторник, 26 января.

Во время разговора Путин поздравил Байдена с победой на выборах, а также добавил, что нормализация отношений между двумя странами входит в интересы как России, так и США.

Кроме этого, политики обсудили вопросы продления договора о стратегических наступательных сооружениях. Они выразили удовлетворенность нынешними достижениями.

«В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов», – говорится в сообщении Кремля.

Также были затронуты темы актуальной повестки дня, в том числе борьба с пандемией коронавируса в разных сферах общества. Помимо этого, лидеры двух стран обсудили выход США из договора по открытому небу и сохранения совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

«В целом беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер. Условлено о поддержании контактов», заключили в сообщении пресс-службы.

Отметим, что диалог был инициирован американской стороной. Байден Позвонил Путину в середине дня.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что Путину предложили работу после ухода с поста президента.

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