Ремонт дорог обойдется Петербургу почти в 6 млрд рублей

Ремонт дорог обойдется Петербургу почти в 6 млрд рублей
Ремонтом дорог в Петербурге займутся две компании. Фото: Baltphoto/Вероника Перминова

Петербургские власти нашли подрядчиков для ремонта дорог в городе. Общая сумма выделенных средств составила почти 6 млрд рублей.

Согласно результатам конкурсов, опубликованных на портале госзакупок, ремонтом дорог на севере Петербурга займется АО «ВАД». Компании заплатят почти 3 млрд рублей. За ремонт дорог в южных районах города будет отвечать «Орион плюс». Стоимость работ оценили так же почти в 3 млрд рублей.

Компания «ВАД» приведет в порядок дороги в Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Петроградском, Приморском, Курортном и Кронштадтском районах.

«Орион плюс» отремонтирует дороги в Василеостровском, Адмиралтейском, Центральном, Московском, Фрунзенском, Кировском, Красносельском, Пушкинском и Колпинском районах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что реконструкция Колтушского шоссе завершится летом 2024 года.

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