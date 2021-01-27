Путин назвал преодоление бедности главной задачей России

Путин назвал преодоление бедности главной задачей России
Владимир Путин высказался о борьбе с бедностью в России. Фото: сайт Кремля

Российский президент Владимир Путин заявил, что главной задачей на сегодняшний день является борьба с бедностью.

С таким заявлением глава государства выступил на Всемирном экономическом онлайн-форуме в Давосе. По его словам, что в Китае за последние 30 лет число людей с минимальными доходами снизилось с 1,1 млрд человек до менее чем 300 млн человек. Об этом свидетельствует статистика Всемирного банка.

Президент отметил, что для Китая это безусловный успех. Что касается России, то здесь в 1999 году насчитывалось порядка 64 млн бедных людей, а в настоящее время их всего 5 млн.

Путин отметил, что это тоже движение вперед в стране. «В самом главном, кстати говоря, направлении», — подчеркнул политик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин заявил об угрозе «борьбы всех против всех», которая обернется гибелью цивилизации.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
бедность борьба с бедностью владимир путин


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Кремле не увидели проблем с дефицитом продуктов
Соцсети получат штрафы от Роскомнадзора за призывы к детям идти на митинги
Путин назвал преодоление бедности главной задачей России
Шнуров написал заявление в полицию на Пригожина
Билл Гейтс предупредил человечество о еще более ужасной пандемии
Путин призвал страны к совместной борьбе с COVID-19
Вылетевшая на тротуар иномарка сбила девушку на улице Рихарда Зорге
Автомобиль сбил пожилого велосипедиста у Литейного моста