Путин назвал преодоление бедности главной задачей России

Владимир Путин высказался о борьбе с бедностью в России. Фото: сайт Кремля

Владимир Путин высказался о борьбе с бедностью в России. Фото: сайт Кремля

Российский президент Владимир Путин заявил, что главной задачей на сегодняшний день является борьба с бедностью.

С таким заявлением глава государства выступил на Всемирном экономическом онлайн-форуме в Давосе. По его словам, что в Китае за последние 30 лет число людей с минимальными доходами снизилось с 1,1 млрд человек до менее чем 300 млн человек. Об этом свидетельствует статистика Всемирного банка.

Президент отметил, что для Китая это безусловный успех. Что касается России, то здесь в 1999 году насчитывалось порядка 64 млн бедных людей, а в настоящее время их всего 5 млн.

Путин отметил, что это тоже движение вперед в стране. «В самом главном, кстати говоря, направлении», — подчеркнул политик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин заявил об угрозе «борьбы всех против всех», которая обернется гибелью цивилизации.