В политике Байдена увидели «признаки шизофрении»

В политике новоизбранного президента США Джо Байдена видны «признаки шизофрении». Такое мнение выразил польский профессор-американист Гжегож Бурский.

По его словам, тревогу в Польше вызывает возвращение Соединенных Штатов к тесному сотрудничеству с Германией, а также преобладание пропаганды и идеологии во внешней политике.

Как сообщили «РИА Новости», профессор отметил, что такой курс может привести к завершению строительства трубопровода «Северный поток — 2».

Бурский считает, что более крепкие отношения между США и ФРГ приведут к улучшению контактов между Белым домом и Кремлем.

Напоминаем, что Дональд Трамп проиграл в президентской гонке и 20 января был вынужден покинуть свой пост президента США. На должность вступил Джо Байден, а Трамп и его супруга уехали во Флориду в свою резиденцию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин поговорил по телефону американским лидером Джозефом Байденом.