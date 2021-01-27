В Пулково 28 января задержали ночной рейс до Перми

Сегодня в небо над Санкт-Петербургом поднимутся все запланированные самолеты, однако не обошлось без задержек. Однако один самолет вылетит из Пулково с задержкой.

Об этом стало известно в четверг, 28 января. Согласно данным электронного онлайн-табло воздушной гавани, задерживается авиарейс до Перми. Перевозчиком выступает компания «Победа». Сам самолет выполнит полет в 2:35.

В остальном же, Пулково начинает свой день без отмен и задержек. При этом ситуация в течение дня может измениться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске. 42-летний гражданин ближнего зарубежья планировал отправиться в родную страну, однако попытку покинуть город пресекли стражи порядка.