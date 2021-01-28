Собчак показала ягодицы в леопардовом купальнике

Российская журналистка, блогер и телеведущая Ксения Собчак улетела вместе с семьей отдыхать на Мальдивы, откуда публикует пикантные фото.

Новый пост звезда разместила в своем Instagram-аккаунте. Она сидит спиной к камере на белоснежном песке у лазурного моря. Собчак позировала в солнцезащитных очках и слитном купальнике с принтом «под леопарда».

«Все лучшее у меня позади», — иронично подчеркнула телеведущая, напомнив, что в 2021 году ей исполняется 40 лет.

В комментариях многие пользователи заметили, что обзавестись идеальным загаром Собчак не успела, но похвалили ее фигуру.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ксения Собчак пожаловалась на сложные отношения с матерью. Она призналась, что ей неприятно замечать в себе черты родственницы.