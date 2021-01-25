Собчак пожаловалась на сложные отношения с матерью

Ксения Собчак призналась, что с возрастом все больше становится похожа на мать. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Ксения Собчак призналась, что с возрастом все больше становится похожа на мать. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Российская журналистка, блогер и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ей неприятно замечать в себе черты матери.

О сложных отношениях с родственницей она рассказала в ходе шоу «Осторожно Собчак» на своем YouTube-канале. Телеведущая вспомнила, что политик Анатолий Собчак поддерживал ее начинания. Как следствие, у будущей светской львицы были прекрасные отношения с отцом и ужасные — с матерью.

По словам Собчак, покойный отец не давил на нее, а также помогал развиваться. Мать, наоборот, давила на дочь. Собчак считает, что многие качества в ней проросли как бы «сквозь асфальт» и сделали ее сильной. Вероятно, именно мать своим давлением поспособствовала этому.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ксения Собчак показала почерневшие пальцы. Блогер убеждена, что ее таким образом «наказал бог».