«Бог наказал»: Собчак показала почерневшие пальцы

Собчак купила кольца и пожалела об этом. Фото: скриншот Instagram

Собчак купила кольца и пожалела об этом. Фото: скриншот Instagram

Телеведущая показала массивные кольца и почерневшие из-за них руки.

Телеведущая Ксения Собчак поделилась с подписчиками неожиданной новостью. Она выложила в «сториз» в Instagram свои почерневшие из-за колец пальцы.

Она отметила, что украшения в виде крестов стоили довольно дорога. Собчак не понимает, что пошло не так. Телеведущая добавила, что «изменила» любимому бренду и теперь расплачивается за свою ветреность.

«Смотрите, какие черные руки. Это я не бомжиха, это я кольца купила. <…> Стоят, как чугунный мост. И что теперь делать?»

— задалась она вопросом.

Блогер убеждена, что ее таким образом «наказал бог».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собчак скептически отнеслась к свадьбе Бузовой и Манукяна. Телеведущая отметила, что телеведущая не первый раз выходит замуж.