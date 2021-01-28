Петербуржец сдал в ломбард вещи своей возлюбленной на 1,5 млн рублей

В правоохранительные органы Петербурга с заявлением о крупной краже обратилась 38-летняя жительница Северной столицы. Женщина считает, что её обокрал сожитель.

По словам пострадавшей, в период с сентября 2020 года по 27 января 2021 года 48-летний мужчина, проживавший с ней в одном из домов на Капитанской улице, похитил из трёхкомнатной квартиры ювелирные изделия, принадлежавшие заявительнице.

Впоследствии похищенное имущество злоумышленник намеревался сдать в ломбард. Ущерб, причиненный противоправными действиями, пострадавшая оценила в 1,5 миллиона рублей. Подозреваемого в совершении преступлении задержали и доставили в 37-й отдел полиции. Похищенное успели изъять. По факту особо крупной кражи возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти поймали женщину, оплачивавшую покупки чужой банковской картой.