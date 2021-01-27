В Ленобласти поймали женщину за покупкой продуктов с чужой банковской карты

Банковская карта была на имя женщины. Фото: Pixabay

Банковская карта была на имя женщины. Фото: Pixabay

В Лодейнопольском районе в полицию обратилась 55-летняя местная жительница с заявлением о краже банковской карты. Нарушителя удалось поймать за покупками продуктов в магазине.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ленинградской области, инцидент случился накануне, 26 января, когда в полицию обратилась пострадавшая. Полицейские по «горячим следам» установили местонахождение злоумышленницы. Ей оказалась 41-летняя женщина города Лодейное поле.

По версии следствия, женщина стащила банковскую карту, а позже решила купить с помощью нее продуктов. Оплата товаров на сумму 1 тыс. 451 рубль позволила вычислить нарушительницу.

На данный момент возбуждено уголовное дело.

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