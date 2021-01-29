Александр Холодов: таксистов должны осматривать медики, а машины — механики, иначе водители будут чувствовать безнаказанность

Петербургские таксисты все чаще мелькают в сводках криминальной хроники. Один из последних примеров: водитель мастурбировал на глазах у пассажирки. Нередки и нападения. Чтобы сделать поездки безопаснее, в Калининграде предлагают лицензировать, причем не машины, а самих таксистов. Эффективна ли такая реформа против хулиганов, Gazeta.SPb рассказал заместитель председателя комиссии ОП по безопасности и взаимодействию с ОНК, председатель ОНК Петербурга Александр Холодов.

«Строгость российского законодательства полностью компенсируется необязательностью его исполнения, — иронично подметил эксперт. — Сейчас по закону и так, чтобы получить работу в такси, нужно разрешение. Я ради эксперимента как-то пошел и устроился без него в один крупный агрегатор. Это был такой тест. Хотя они делегировали, что у них все строго. Иными словами, пока на рынке находятся компании-«невидимки», мы ничего сделать не сможем».

Говоря о компаниях-«невидимках», Александр Холодов по сути имеет в виду диспетчерские, которые, по его словам, занимают до 90% этого рынка перевозок. При этом законодательство таких понятий как, например, «диспетчерское такси» и «IT-такси» не знает. То есть предъявлять претензии современным крупным службам такси — все равно что жаловаться на оператора сотовой связи, при помощи которого вы вызывали машину.

«Получаются две картины: фактически — одна, законодательно — другая. Что-то регулировать в этой области бесполезно. Если бы тот же «Яндекс» получал миллионные штрафы за передачу заказов водителю без лицензии, тогда да. А если реально смотреть на вещи, то таксист каждый день должен проходить медицинский осмотр, а машину должны смотреть механики. Тогда пропадет это ощущение вседозволенности. А когда у человека в зоне ответственности лишь смартфон и SIM-карта, еще и не на него оформленная, конечно, он чувствует безнаказанность. Дескать, будут проблемы — поменяю аккаунт или, в конце концов, сам буду работать», — заключил эксперт.

Напомним, начало этого года ознаменовалось сразу несколькими случаями неадекватного поведения таксистов. 2 января в Невском районе двое пассажиров повздорили с водителем из-за стоимости поездки, в результате чего один из петербуржцев получил ножевое ранение. Через неделю местная жительница пожаловалась на таксиста, который прямо в салоне смотрел порно и мастурбировал — инцидентом заинтересовались в Следственном комитете, хулигана отправили под арест на пять суток. Другая петербурженка осталась без украшений — водитель снял с девушки цепочку и вытолкнул из машины. Страшнее всего было в конце декабря, когда таксист изнасиловал 19-летнюю пассажирку. Все произошло на заднем сидении во двора прямо в центре города.