Таксист изнасиловал петербурженку во дворах на Невском проспекте, а потом довез ее до больницы

Полиция разыскивает водителя такси, который изнасиловал жительницу Пушкина.

Инцидент произошел 22 декабря.

В полицию обратилась 19 -летняя девушка и рассказала, что ночью 22 состоянии алкогольного опьянения вышла из кафе Del Mar (Невский пр. дом 52), в котором она отдыхала со знакомыми, где, и остановила такси.

Как стало известно gazeta.spb.ru, водитель, отъехав на небольшое расстояние во дворы, пересел на заднее сиденье, где, применив к ней физическую силу, изнасиловал. После чего по её просьбе довез до Мариинской больницы, а потом скрылся.

Поиски злоумышленника осложняются тем, что девушка не запомнила его примет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Калининском районе Петербурга местная жительница вызвала такси, чтобы доехать до дома, но стала жертвой насильника. В отдел полиции обратилась 43-летняя женщина с заявлением о том, что ее изнасиловал водитель на заднем сиденье такси.