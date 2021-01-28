Посетителей ТЦ в Петербурге эвакуировали из-за ложного минирования

В четверг, 28 января, в ТЦ «Китай-город» на Выборгском шоссе в Петербурге поступило сообщение о минировании здания. Посетителей пришлось эвакуировать.

Очевидцы сообщили, все посетители были эвакуированы из здания после того, как поступил анонимный звонок. Неизвестный сообщил о тротиловой шашке, заложенной на территории торгового комплекса. Специалисты проверили территорию ничего опасного не нашли.

«Китай Город на Выборгском шоссе эвакуируют», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». «Кто -то без маски защел?», — пишут пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге двое местных жителей перебрали с алкоголем и решили немного «развлечься». Они сообщили о «заминировании» метро и ресторана. В субботу, 19 сентября, один из пьяных мужчин решил позвонить в дежурную часть и сообщить о «заминировании» городского ресторана на 5-й Советской улице.