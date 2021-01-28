В Петербурге на микрозаймы для общепита и туризма выделят 353 млн рублей

В Северной столице утвердили программу предоставления микрозаймов сфере общественного питания и туризма. Сумма поддержки составит 353 млн рублей.

Как сообщает в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина, на первом этапе предусмотрено 100 млн рублей на выдачу займов без залога на выплату заработной платы. Воспользоваться займами смогут рестораны и кафе.

Отмечается, что максимальный размер займа составит 5 млн рублей. Срок займа от 6 до 36 месяцев. Также предоставляется отсрочка возврата основной суммы займа и процентов в первые после его выдачи 12 месяцев.

Для организаций сферы туризма предусмотрено 253 миллиона рублей также на выдачу займов без залога на выплату заработной платы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось о том, что доходы общепита в Петербурге сократились на 30%.