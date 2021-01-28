Еврейская община Петербурга обратится в прокуратуру из-за отрицания Холокоста

По словам Матвеева, нет никаких архивных данных о том, что в концлагерях убили 6 млн человек. Фото: US Holocoast Memorial Museum

По словам Матвеева, нет никаких архивных данных о том, что в концлагерях убили 6 млн человек. Фото: US Holocoast Memorial Museum

Главный раввин Санкт-Петербурга Менахем-Мендл Певзнер планирует подать заявление в прокуратуру на профессора РАНХиГС и СПбГЭУ Владимира Матвеева. Педагог усомнился в существовании Холокоста.

Как сообщает телеканал 78.ru со ссылкой на слова главного раввина, в Еврейской общине надеется, что инцидент будет тщательно расследован, а виновный понесет наказание. Сам Певзнер добавил, что высказывания профессора недопустимы и могут расцениваться как реабилитация нацизма.

Кроме этого, община уже обратилась за помощью в администрацию губернатора и в комитет по образованию Ленинградской области.

Напомним, что профессор Матвеев в ходе вебинара для учителей выразил мнение о не существовании Холокоста. Он считает, что уничтожение евреев в годы Великой отечественной войны является мифом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на петербургских правоохранителей посыпались требования завести дело после заявления профессора о Холокосте.