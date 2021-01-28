Власти Петербурга опубликовали расширенный проект «Нового Кронштадта»

Смольный вынес на общественное обсуждение проект «Новый Кронштадт». На острове планируют возвести около 150 тыс. «квадратов» жилья, туристических и образовательных объектов.

Как сообщает РБК, документация проекта разработана ООО «Гипрогор Проект». Планируется застроить участок, ограниченный улицей Адмирала Грейга на западе, Зосимова и Мартынова на северо-востоке. Кроме этого, запланирована пешеходная набережная на юге и еще две улицы №1 и №2 на севере.

Проект подразумевает шесть кварталов, в которых появятся четырехэтажные дома, спорткомплекс, океанариум, гостиница, поликлиника и детский сад, а также множество других образовательных и развлекательных зданий.

Отмечается, что задумка «Остров фортов» является самой большой после проекта строительства объектов в Сочи перед олимпиадой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Кронштадте появится музей военно-морской славы и океанариум.