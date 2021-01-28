Главврача поликлиники МВД в Петербурге арестовали за взятки

Обыски по делу о взятках в поликлинике МВД. Фото: ГУ МВД РФ по СПб и ЛО

Обыски по делу о взятках в поликлинике МВД. Фото: ГУ МВД РФ по СПб и ЛО

Октябрьский районный суд Петербурга выбрал меру пресечения для еще четырех фигурантов дела об оформлении липовых справок по инвалидности сотрудникам полиции, которые выходили на пенсию. Их арестовали.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Ранее суд арестовал начальника поликлиники МВД Александра Михайлова и его заместителя Дмитрия Дорофеева.

Под стражу заключили Андрея Константинова, который был вторым заместителем начальника поклиники, а также Александра Каченя, Александр Богданова и Митигула Айтасова — сотрудников поликлиники. Все арестованы до 25 марта 2021 года. Им вменяют получение взятки (статья 290 УК РФ)

На суде Каченя заявил, что признает свою вину и готов сотрудничать со следствием. Все фигуранты ходатайствовали об избрании мерой пресечения домашний арест, однако суд отказал.

По данным правоохранителей, для совершения подлога они привлекли неустановленных лиц из Главного бюро медико-социальной экспертизы Санкт-Петербурга, которые принимали решения о присвоении степени инвалидности на основании подложных документов.

Напомним, на этой неделе в городе были задержаны руководство поликлиники и трое сотрудников медучреждения в рамках расследования дела о получении взяток. По данным следствия, в поликлинике оформляли фиктивную инвалидность правоохранителям, которые выходили на пенсию. Благодаря этим справкам они могли получать страховые выплаты и льготы.

Также возбуждено дело о о злоупотреблении должностными полномочиями в медико-санитарной части МВД, которой подведомственна поликлиника.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что заплатишь 200 тысяч, получишь миллион: как в поликлинике МВД Петербурга два года выдавали липовые справки.