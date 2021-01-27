Заплатишь 200 тысяч, получишь миллион: как в поликлинике МВД Петербурга два года выдавали липовые справки

Обыски по делу о взятках в поликлинике МВД. Фото: ГУ МВД РФ по СПб и ЛО

Обыски по делу о взятках в поликлинике МВД. Фото: ГУ МВД РФ по СПб и ЛО

В Петербурге бурная работа поликлиники №1 МВД закончилась двумя уголовными делами и изъятыми миллионами. Руководители учреждения два года могли промышлять липовыми справками для сотрудников структур, которые уходили на пенсию. Сколько они заработали за это время, — вопрос. Только во время обысков изъяли четыре миллиона в валюте.

О том, что в поликлинике №1 медсанчасти МВД на Малой Морской улице проходят обыски, стало известно во вторник, 26 января. Сообщалось, что в учреждение приехали сотрудники Следственного комитета, которые начали изучать документы больницы.

Во время обысков в поликлиники изъяли не только документы, но также печати и компьютерную технику. Следователи «сорвали куш» — нашли четыре миллиона наличных в иностранной валюте – долларах и евро.

Позже в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу рассказали о том, что оперативники задержали руководителя больницы и его двух заместителей. По статье «Получение взятки» возбудили уголовное дело.

Раскрылись и подробности дела. Оказалось, что руководитель поликлиники и двое его заместителей могли в течение двух лет подрабатывать выдачей справок об инвалидности, которая якобы была получена во время службы. Получить такой документ могли сотрудники МВД, МЧС или Росгвардии, которые собирались на пенсию.

Прайс был установлен от 200 тысяч рублей. При этом поддельные документы могли помогать получать страховые выплаты в миллион рублей и другие льготы.

По версии правоохранители, в схеме также были задействованы трое гражданских лиц – пенсионеров и бывших сотрудников правоохранительных органов. Они должны были искать потенциальных «клиентов» — людей, которые хотели получить страховую выплату.

По предварительным данным, злоумышленники могут быть причастны к 100 фактам незаконной деятельности.

Уточнялось также, что уголовное дело о взятке было возбуждено в отношении шестерых фигурантов.

Позже в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу уточнили, что уголовное дело также было возбуждено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Следователи добавили, что начальник медико-санитарной части, по их версии, четко распределил обязанности. Он якобы давал указания подчиненным фальсифицировать медицинские документы и содействовал приему на службу лиц, имеющих ограничения по медицинским показаниям.

Не исключено, что численность организованной группы больше, чем шесть человек. Сейчас правоохранители ищут возможных других подозреваемых.